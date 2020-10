Avec les Gentle Monster Eyewear II, Huawei lancera le 6 novembre sur le marché ses deuxièmes lunettes connectées. Le gadget, équipé d'un assistant vocal et de haut-parleurs dans la monture, sera vendu au prix conseillé de 329 euros.

Contrairement à ce qu'on pourrait attendre de 'lunettes intelligentes', les Gentle Monster Eyewear II ne fonctionnent pas avec la réalité augmentée (AR) ou d'autres fonctions visuelles. Leur intelligente réside en fait dans la fonction Smart Interaction avec laquelle le porteur peut - via une commande orale - demander à tout moment des informations utiles, sans devoir toujours recourir à son smartphone.

Ecouter de la musique

Les spécifications ne révèlent pas clairement quel assistant vocal Huawei a intégré dans ses nouvelles lunettes. Google Assistant est de toute façon exclu, étant donné que le fabricant chinois ne peut intégrer d'applis et de services de Google dans ses nouveaux produits et ce, en raison d'un embargo commercial américain. Il est possible qu'il s'agisse par conséquent de Celia, le propre assistant vocal d'Huawei. Le gadget augmente ou réduit du reste automatiquement le volume sur la base des bruits ambiants.

Selon Huawei, ses lunettes intelligentes conviennent aussi à merveille pour écouter de la musique. Quelques gestes de balayage sur les branches des lunettes suffisent pour contrôler votre 'playlist'. Les chansons sont automatiquement mises en pause, lorsque les capteurs détectent que vous avez enlevé les lunettes, et reprennent si vous les rechaussez endéans les trois minutes. La batterie embarquée vous offre de la musique sans interruption jusqu'à cinq heures durant et supporte la technologie de recharge sans fil rapide.

Pour établir la connexion, il suffit de presser légèrement sur la partie gauche de la monture. Une double pression sur la partie droite active l'assistant vocal.

Les lunettes intelligentes se déclineront en plusieurs designs. © Huawei

