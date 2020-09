La firme chinoise Huawei a annoncé jeudi plusieurs nouveaux ordinateurs portables, montres intelligentes et oreillettes sans fil. Aucun smartphone n'a cependant été présenté. On ignore si cela est dû à l'embargo commercial américain sur les services Android pour les téléphones d'Huawei.

L'Huawei Watch GT2 existe désormais aussi en version Pro (299 euros). La montre intelligente comprend de nouveaux modes d'entraînement (ski, snowboard et Golf Driving Range). Alors que la batterie offre une autonomie jusqu'à deux semaines, la technologie TruSeen 4.0 permet, selon le fabricant, des mesures plus précises du pouls.

Des applis au poignet

Autre nouveauté: les utilisateurs pourront étendre la fonctionnalité de la Watch GT2 Pro au moyen d'applis. Au cours de la présentation, rien n'a toutefois filtré à propos de la façon dont les applis viendront s'ajouter.

La Watch GT2 Pro. © Huawei

Huawei a également dévoilé la Watch Fit, une montre connectée d'un prix de 129 euros qui, sur le plan du design, fait fortement penser à l'Apple Watch (la différence essentielle entre les deux étant un cadran rectangulaire au lieu d'un carré). La montre est équipée d'un affichage AMOLED d'1,64 pouce, ne pèse que 39 grammes et dispose aussi de la technologie TruSeen 4.0 susmentionnée pour le mesure du pouls. Notons aussi la douzaine d'animations Quick-workout et les treize leçons de course sur la Watch Fit. Le GPS et le boîtier étanche sont aussi bien présents.

MateBook

En outre, Huawei a présenté deux nouveaux ordinateurs portables. Le MateBook 14 est un modèle léger à écran FullView de 14 pouces (aussi disponible en version tactile de 2.160 x 1.440 pixels), à processeur Intel Core de la dixième génération, à 8 ou 16 Go de RAM et à Multi-screen Collaboration: une fonction qui permet le transfert facile de fichiers entre l'ordinateur portable et un smartphone. Le modèle d'entrée de gamme à processeur i5 revient à 999 euros, et la version à processeur i7 coûte 1.299 euros.

Dans le segment supérieur, le géant technologique chinois introduit le MateBook X Pro, un ordinateur portable de 14,6 mm d'épaisseur seulement et d'un poids d'1,33 kg. L'affichage Ultra FullView de 13,9 pouce supporte des résolutions jusqu'à 3K, alors que le processeur de service est un Intel Core i7 de la dixième génération. Autres caractéristiques intéressantes: GeForce MX250, Bluetooth 5.0, quatre haut-parleurs et - de nouveau - le Multi-screen Collaboration. Prix conseillé: 1.899 euros.

Enfin, Huawei lance une nouvelle paire d'oreillettes sans fil appelées FreeBuds Pro à 'atténuation sonore dynamique intelligente'. Selon le fabricant, elles conviennent sans problème aux téléphones Android, à l'iPhone et aux ordinateurs Windows. Leur prix: 179 euros.

La Watch Fit. © Huawei

