Huawei entend déplacer partiellement sa production 5G de Chine en Europe

Huawei veut faire construire en Europe une partie de son équipement pour réseaux 5G. Ce déménagement hors de Chine devrait générer davantage de confiance, selon le fondateur et directeur de l'entreprise, Ren Zhengfei, qui s'est confié au journal canadien The Globe and Mail. Certains pays membres de l'UE regardent avec méfiance la firme chinoise, mais sans (provisoirement) la bannir.

Ren Zhengfei, fondateur et CEO d'Huawei