Quatorze téléphones haut de gamme d'Huawei feront l'objet dans les semaines et mois à venir d'une mise à niveau vers l'EMUI 11, la toute nouvelle interface utilisateur de l'entreprise. Selon le fabricant chinois de smartphones, la mise à niveau ajoutera diverses nouvelles fonctions, ainsi que des améliorations au niveau de la confidentialité et de la sécurité.

L'une des nouveautés les plus singulières de l'EMUI 11, ce sont ce qu'on appelle des fenêtres flottantes ('floating windows') permettant à l'utilisateur par exemple de répondre à un message entrant, sans devoir quitter l'appli ou la tâche en cours. Via l''app dock' rénové sur le côté de l'écran, il sera également possible de passer aisément d'une fenêtre flottante à une autre, lesquelles pourront par ailleurs être agrandies ou réduites à souhait.

Meilleures performances

L'EMUI 11 comprend aussi quelques nouveaux outils, tels Story Creator pour conférer un look professionnel à des vidéos enregistrées, et Super Notepad pour convertir via AI du texte scanné en texte utilisable. Selon Huawei, l'EMUI 11 garantira également de meilleures performances. C'est ainsi qu'au bout de 36 mois d'utilisation, le système ne serait que 2,5 pour cent plus lent, là où l'EMUI 9 perdait déjà 5 pour cent de performances après 18 mois.

Autre nouveauté: Safe Sharing, une fonction capable de supprimer des informations sensibles de photos numériques (comme la localisation ou l'heure de la prise de vue) avant de les partager en ligne. En outre, il sera possible désormais de donner aux applis l'accès à l'appareil photo, au micro et à l'emplacement de l'appareil, ou uniquement l'accès, lorsque l'appli est réellement utilisée. Plusieurs nouveaux thèmes et animations pour l'écran toujours activé complètent la présentation.

Quels appareils et quand?

La mise à niveau sera transférée 'over-the-air' par Huawei et se fera en deux phases. Mi-décembre, ce sont d'abord les Huawei 40, P40 Pro, P40 Pro+ et Mate 30 Pro qui la recevront. D'ici mars 2021, elle sera aussi disponible pour dix autres smartphones, à savoir les Huawei Mate XS, P30, P30 Pro (l'original et la New Edition), Mate 20X en 20X 5G, Mate 20 Pro, Mate 20, le Porsche Design Huawei Mate20 RS et l'Huawei Nova 5T. Du reste, tous ces modèles ne sont pas disponibles en Belgique.

L'une des nouveautés les plus singulières de l'EMUI 11, ce sont ce qu'on appelle des fenêtres flottantes ('floating windows') permettant à l'utilisateur par exemple de répondre à un message entrant, sans devoir quitter l'appli ou la tâche en cours. Via l''app dock' rénové sur le côté de l'écran, il sera également possible de passer aisément d'une fenêtre flottante à une autre, lesquelles pourront par ailleurs être agrandies ou réduites à souhait.L'EMUI 11 comprend aussi quelques nouveaux outils, tels Story Creator pour conférer un look professionnel à des vidéos enregistrées, et Super Notepad pour convertir via AI du texte scanné en texte utilisable. Selon Huawei, l'EMUI 11 garantira également de meilleures performances. C'est ainsi qu'au bout de 36 mois d'utilisation, le système ne serait que 2,5 pour cent plus lent, là où l'EMUI 9 perdait déjà 5 pour cent de performances après 18 mois.Autre nouveauté: Safe Sharing, une fonction capable de supprimer des informations sensibles de photos numériques (comme la localisation ou l'heure de la prise de vue) avant de les partager en ligne. En outre, il sera possible désormais de donner aux applis l'accès à l'appareil photo, au micro et à l'emplacement de l'appareil, ou uniquement l'accès, lorsque l'appli est réellement utilisée. Plusieurs nouveaux thèmes et animations pour l'écran toujours activé complètent la présentation.La mise à niveau sera transférée 'over-the-air' par Huawei et se fera en deux phases. Mi-décembre, ce sont d'abord les Huawei 40, P40 Pro, P40 Pro+ et Mate 30 Pro qui la recevront. D'ici mars 2021, elle sera aussi disponible pour dix autres smartphones, à savoir les Huawei Mate XS, P30, P30 Pro (l'original et la New Edition), Mate 20X en 20X 5G, Mate 20 Pro, Mate 20, le Porsche Design Huawei Mate20 RS et l'Huawei Nova 5T. Du reste, tous ces modèles ne sont pas disponibles en Belgique.