HTC Vive a annoncé une série de solutions VR combinées qui réagissent à des applications professionnelles variées, telles la formation et la simulation, le feedback des consommateurs et les analyses. Ces packs sont basés sur le casque Vive Pro Eye de l'entreprise.

Vive Pro Eye Office - tel est le nom du premier pack - intègre toutes les fonctions du Vive Pro Eye et est fourni avec Vive Enterprise Business Warranty & Services et des services de garantie commerciaux. Son prix conseillé est de 1.663 euros.

Mais il y a aussi le pack Vive Pro Eye Office - Arena proposé à 2.640 euros. Selon le fabricant, cette solution offre le plus vaste espace de loisirs liés à la localisation et comprend deux stations de base SteamVR2.0 (pour des espaces de jeu de 10 x 10 mètres) et un câble en fibre optique de 20 mètres de long.

Le fabricant annonce en outre que le Vive Pro Eye, le premier casque à intégrer la technologie de l'oculométrie ('eye-tracking'), a vu son prix diminuer à 1.399 euros.

