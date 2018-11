HPE va sortir un système combiné d''edge computing'

Pour HPE, l''edge', c'est tout ce qui n'est pas le centre de données. Il est question par exemple d'exemples 'edge' classiques tels les plates-formes de forage et les voitures autonomes, mais en outre aussi de magasins, d'hôpitaux, d'usines et de bureaux.

A l'entendre, Hewlett Packard Enterprise souhaite porter le 'cloud level computing' vers l'edge. Dans ce but, l'entreprise étoffe son système Edgeline avec l'EL300 Converged Edge System, une sorte de mini-centre de données qui devrait combiner des fonctionnalités réseautiques à du stockage et à de la puissance de traitement. "Pour rendre l'edge intelligent, nous allons intégrer du traitement et du stockage dans les systèmes se trouvant déjà dans l'edge", explique Tom Bradicich, VP et general manager de Converged Servers Edge et IoT Systems chez HPE, lors de l'annonce faite lors de la conférence organisée à Madrid.

Bradicich établit une comparaison avec le smartphone, lequel regroupe tant des applications, un téléphone et un appareil photo qu'un CPU et une batterie. C'est ce genre de convergence que HPE vise à présent au niveau de l'entreprise. HPE signale par exemple que des systèmes tels l'EL300 peuvent faire tourner les nouvelles versions complètes de Citrix of VMware en dehors du centre de données. "Cela suppose qu'elles ont été conçues pour l'edge et qu'elles continuent donc de fonctionner dans des conditions ardues, comme par exemple lorsqu'internet fait défaut", affirme Bradicich.

Dans la pratique, HPE annonce plusieurs nouveaux produits. Notons d'abord l'Edgeline EL300 Converged Edge System, qui sort à présent sur le marché mondial à un prix conseillé démarrant à 2.532 dollars. Il s'agit d'un 'mini-centre de données', un matériel capable de tourner dans les environnements industriels, et y combinant traitement, stockage et facilités réseautiques.

En outre, HPE sort également l'Edgeline OT Link Platform, qui permet aux partenaires d'une entreprise de créer leurs propres applications pour les produits Edgeline. Citons encore un logiciel de gestion spécialement conçu pour gérer des systèmes dans l'edge, et appelé de manière... créative HPE Edgeline Systems Management. Comme on pouvait s'y attendre de la part de HPE, l'entreprise proposera aussi de la consultance et des services d'ingénierie pour ses nouveaux produits.