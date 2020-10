Hewlett Packard Enterprise (HPE) a conclu un contrat d'un montant supérieur à 135 millions d'euros portant sur la construction d'un superordinateur en Finlande. Il s'agira de l'un des systèmes les plus rapides au monde, destiné à l'initiative European High Performance Computing Joint Undertaking.

Le nouveau superordinateur d'EuroHPC JU exploitera la technologie HPE Cray EX permettant d'atteindre un pic de performance théorique supérieur à 550 péta-flops. Selon Hewlett Packard Enterprise, c'est là l'équivalent de la puissance de calcul combinée d'un million et demi d'ordinateurs portables.

Système 'pre-exascale'

Ce monstre de calcul, baptisé LUMI par EuroHPC JU, aidera les chercheurs et organisations privées et publiques européens au niveau de la recherche et du développement, mais aussi à stimuler l'innovation dans des domaines tels les soins de santé, les prévisions météorologiques et les produits compatibles AI.

Le LUMI sera ce qu'on appelle un système 'pre-exascale', à savoir le précurseur des superordinateurs 'exascale' du futur, qui fourniront cinq à dix fois plus de puissance de calcul que les systèmes actuels.

