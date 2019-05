HP Enterprise (HPE) rachète le fabricant de superordinateurs Cray pour un montant d'1,3 milliard de dollars environ.

HPE produit des logiciels et systèmes pour les entreprises. Grâce à ce rachat, la firme espère réduire l'écart la séparant de son rival IBM en matière d'ordinateurs caractérises par une très grande puissance de calcul. HPE est née de la scission du fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes Hewlett-Packard. L'autre moitié, HP Inc, s'occupe notamment d'ordinateurs et d'imprimantes à la consommation.

Il s'agit là du principal rachat effectué par HPE depuis la scission. Cray a été fondée en 1972 par Seymour Cray, qui fut lui-même à la base des superordinateurs. Ce mois-ci, l'entreprise Cray, qui se trouve dans le rouge, a encore signé un contrat de 600 millions de dollars avec les autorités américaines pour la production d'un superordinateur destiné à apporter son aide à la recherche sur l'intelligence artificielle, les modèles météorologiques, les structures subatomiques, les gênes et la physique.