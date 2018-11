HPE s'empare de la petite entreprise AI BlueData

BlueData édite du software destiné à permettre aux entreprises de déployer assez aisément les technologies de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle (AI) et des analyses de données massives (big data), en faisant tourner de vastes charges de travail dans des conteneurs Docker. L'entreprise dispose entre autres dans sa gamme d'un logiciel Big Data-as-a-Service appelé EPIC. L'objectif est d'intégrer ce logiciel conteneur dans l'infrastructure et dans les services définis par logiciel existants de HPE.

HPE s'attend à ce que le marché de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine représente 160 milliards de dollars d'ici 2022, et veut donc y avoir son mot à dire. Pour HPE, ce rachat est aussi une façon de proposer de l'AI-as-a-Service ou du Machine Learning-as-a-Service et ce, soit dans un nuage public ou hybride, soit sur site.

BlueData a été créée en 2012 et a depuis lors recueilli quelque 39 millions de dollars d'investissement. Le software de l'entreprise est disponible sur Google Cloud et Microsoft Azure. Le montant versé par HPE pour le rachat n'a pas été communiqué.