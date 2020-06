Lors de sa conférence virtuelle, Hewlett Packard Enterprise a présenté de nouveaux services 'cloud' GreenLake et l'offre de logiciels Ezmeral.

Greenlake est la plate-forme 'as a service' de HP et fait l'objet de quatre nouveautés. Il s'agit de services 'cloud' pour containers avec, notamment, des applications en conteneur susceptibles de tourner dans des centres de données, nuages publics et en zone périphérique ('on the edge'). A noter des services 'cloud' pour l'apprentissage machine, pour machines virtuelles, stockage et IT, protection des données (sauvegarde et restauration automatisés) et 'intelligent edge' avec, entre autres, des services de connectivité gérés d'Aruba, qui sont dès à présent disponibles en tant que service 'cloud' dans HPE Greenlake.

En même temps, HPE lance Ezmeral, une gamme de logiciels de gestion d'applications, de données et d'opérations en périphérie et dans le nuage. Il est question ici notamment d'orchestration et de gestion de containers, d'AI, de ML et analytique de données, de contrôle des coûts, d'automatisation IT et d'opérations & sécurité sur base de l'AI.

