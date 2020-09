Hewlett Packard Enterprise en a terminé avec le rachat de Silver Peak, un spécialiste en Software-Defined Wide Area Networks (SD-WAN). Le montant de la transaction est de 925 millions de dollars, soit quelque 794,5 millions d'euros. Silver Peak devient une composante d'Aruba, une entreprise de HPE.

Ce rachat devrait renforcer Aruba ESP (Edge Services Platform). Cette dernière proposera désormais avec Silver Peak une solution réseautique 'edge-to-cloud' couvrant tous les aspects des LAN ('local area networking') et des WAN ('wide area networking') sans fil et câblés, peut-on lire sur le communiqué de presse.

Modèle 'cloud' distribué

'La transformation WAN représente une importante composante de la vision et de la stratégie de croissance Intelligent Edge et 'edge-to-cloud' de HPE, selon Antonio Neri, président et CEO de HPE: 'Grâce notamment à l'ajout de Silver Peak à notre gamme SD-WAN, nous pourrons accélérer la livraison d'un modèle 'cloud' distribué pour toutes les applis et données, où qu'elles se soient.'

L'accord de rachat prévoit que David Hughes, fondateur et CEO de Silver Peak, assumera au sein de HPE la fonction de senior vice president de l'activité WAN chez Aruba. Lors de son Securities Analyst Meeting du 15 octobre 2020, HPE détaillera comment l'intégration de Silver Peak créera de la valeur ajoutée et améliorera la croissance et la rentabilité de l'entreprise.

