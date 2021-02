HP va se concentrer davantage sur l'équipement de jeu périphérique en rachetant HyperX de Kingston.

HyperX existe depuis dix-huit ans et se focalise sur l'équipement périphérique pour joueurs sur PC, console et appareils mobiles. L'entreprise fabrique des claviers, souris, tapis de souris, micros, cartes de mémoire et autre appareils encore.

HP débourse 425 millions de dollars pour s'emparer de l'entreprise qui appartenait jusqu'à présent au spécialiste de la mémoire Kingston. Mais tous les produits autour de la DRAM, de flash et des SSD demeureront chez Kingston.

Grâce à ce rachat, HP veut étendre sa présence auprès des joueurs. Aujourd'hui, l'entreprise est active sur ce marché sous la marque Omen. Ces dernières années, ce segment est devenu nettement plus intéressant pour de nombreux fabricants. Au fur et à mesure que le marché du PC se sature et que les consommateurs remplacent moins rapidement leur appareil ou recherchent du matériel meilleur marché, les joueurs représentent souvent un ensemble de clients acceptant de payer plus pour du hardware (et des périphériques).

