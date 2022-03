Le fabricant d'ordinateurs HP annonce pour le premier trimestre de son nouvel exercice un chiffre d'affaires net de 17 milliards de dollars (15,43 milliards d'euros). Cela représente une croissance de 8,8 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière. Son bénéfice net a lui grimpé de deux pour cent à 1,1 milliard de dollars, soit un milliard d'euros après conversion.

Le chiffre d'affaires net du Personal Systems Group (ordinateurs, moniteurs, etc.) a été de 12,2 milliards de dollars, en hausse de quinze pour cent sur une base annuelle avec une marge d'exploitation de 7,8 pour cent. Le chiffre d'affaires net des produits Consumer a régressé d'un pour cent, alors que celui de la branche Commercial a progressé de 26 pour cent. Le nombre d'unités total a baissé de six pour cent, les ordinateurs portables ont reculé de neuf pour cent, et les desktops ont augmenté de trois pour cent.

Travail hybride

Les rentrées nettes de l'activité Printing ont atteint 4,8 milliards de dollars, en baisse de quatre pour cent sur une base annuelle avec une marge d'exploitation de 18,2 pour cent. Le chiffre d'affaires net des appareils Consumer pour cette activité a régressé de 23 pour cent, alors que celui de la branche Commercial a crû de neuf pour cent. Pour ce qui est des Supplies, le chiffre d'affaires net a diminué de deux pour cent. En unités hardware, on a en tout enregistré un recul de 28 pour cent.

Enrique Lores, le directeur de HP, attribue le chiffre d'affaires record de l'entreprise à une forte demande et au leadership de HP dans le domaine du travail hybride: 'Nos performances au premier trimestre ont été particulièrement solides dans nos principaux domaines de croissance qui ont conjointement connu une progression à deux chiffres, notamment les jeux, les appareils périphériques et la 3D'.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Le chiffre d'affaires net du Personal Systems Group (ordinateurs, moniteurs, etc.) a été de 12,2 milliards de dollars, en hausse de quinze pour cent sur une base annuelle avec une marge d'exploitation de 7,8 pour cent. Le chiffre d'affaires net des produits Consumer a régressé d'un pour cent, alors que celui de la branche Commercial a progressé de 26 pour cent. Le nombre d'unités total a baissé de six pour cent, les ordinateurs portables ont reculé de neuf pour cent, et les desktops ont augmenté de trois pour cent.Les rentrées nettes de l'activité Printing ont atteint 4,8 milliards de dollars, en baisse de quatre pour cent sur une base annuelle avec une marge d'exploitation de 18,2 pour cent. Le chiffre d'affaires net des appareils Consumer pour cette activité a régressé de 23 pour cent, alors que celui de la branche Commercial a crû de neuf pour cent. Pour ce qui est des Supplies, le chiffre d'affaires net a diminué de deux pour cent. En unités hardware, on a en tout enregistré un recul de 28 pour cent.Enrique Lores, le directeur de HP, attribue le chiffre d'affaires record de l'entreprise à une forte demande et au leadership de HP dans le domaine du travail hybride: 'Nos performances au premier trimestre ont été particulièrement solides dans nos principaux domaines de croissance qui ont conjointement connu une progression à deux chiffres, notamment les jeux, les appareils périphériques et la 3D'.En collaboration avec Dutch IT-channel.