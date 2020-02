A partir de cet automne, les personnes non-néerlandophones pourront suivre une formation de bachelier en cyber-sécurité sur le campus d'Howest. Voilà ce qu'a annoncé Howest lors de la conférence sur la sécurité RSA organisée à San Francisco.

L'école supérieure Howest - membre de l'Associatie Universiteit Gent (AUGent) - va lancer une formation spécialisée internationale en cyber-sécurité. A partir de cet automne, vous pourrez donc vous inscrire sur le campus brugeois pour suivre la formation de 'Bachelor of Applied Computer Science with a major in Cyber Security'. Le programme capitalisera sur la formation néerlandophone qui existe depuis quelques années déjà.

Pour Kurt Callewaert, qui dirige le programme de formation, il s'agit là d'une avancée logique: "C'est à présent le moment idéal. Une guerre est véritablement en train de faire rage. Nous devons par conséquent former davantage de spécialistes en cyber-sécurité en vue d'aider les entreprises et les pouvoirs publics à résister au nombre croissant de cyber-attaques. Les nombreux piratages et attaques au rançongiciel (ransomware) dans le monde entier en sont la preuve."

Howest fut l'une des premières institutions d'enseignement à proposer une formation de bachelier en cyber-sécurité. Il s'agit là du premier pas accompli par Howest au niveau international. Citons encore la formation de 'Bachelor in Digital Arts and Entertainment' (DAE) intéressante aussi sur le plan international.

L'école supérieure Howest - membre de l'Associatie Universiteit Gent (AUGent) - va lancer une formation spécialisée internationale en cyber-sécurité. A partir de cet automne, vous pourrez donc vous inscrire sur le campus brugeois pour suivre la formation de 'Bachelor of Applied Computer Science with a major in Cyber Security'. Le programme capitalisera sur la formation néerlandophone qui existe depuis quelques années déjà.Pour Kurt Callewaert, qui dirige le programme de formation, il s'agit là d'une avancée logique: "C'est à présent le moment idéal. Une guerre est véritablement en train de faire rage. Nous devons par conséquent former davantage de spécialistes en cyber-sécurité en vue d'aider les entreprises et les pouvoirs publics à résister au nombre croissant de cyber-attaques. Les nombreux piratages et attaques au rançongiciel (ransomware) dans le monde entier en sont la preuve."Howest fut l'une des premières institutions d'enseignement à proposer une formation de bachelier en cyber-sécurité. Il s'agit là du premier pas accompli par Howest au niveau international. Citons encore la formation de 'Bachelor in Digital Arts and Entertainment' (DAE) intéressante aussi sur le plan international.