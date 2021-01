Honeywell rachète Sparta Systems pour la somme d'1,3 milliard de dollars. Les applications SaaS AI-enabled de cette entreprise américaine devraient renforcer les gammes Life Sciences et logicielles d'Honeywell.

Sparta Systems fournit du 'quality management software' (QMS), en ce compris une plate-forme SaaS de la prochaine génération, au secteur Life Sciences. Les clients dans les domaines de la (bio)pharmacie, de l'équipement médical et des Life Sciences utilisent le software pour automatiser et standardiser des processus de qualité.

Sparta possède plus de 400 clients, dont 42 des 50 plus grandes firmes pharmaceutiques et 33 des 50 plus importantes entreprises de dispositifs médicaux. Honeywell produit entre autres des systèmes de contrôle et d'automatisation électroniques, dont une partie majoritaire est destinée aux fabricants de médicaments et aux firmes biomédicales.

La multinationale possède également une branche qui crée des produits pour la maison connectée, comme des thermostats intelligents et des caméras de surveillance.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

