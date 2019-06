L'agence de recrutement Hightech Partners (HTP) et ICT Control - le bureau conseil fondé par le professeur Georges Ataya - unissent leurs forces dans une nouvelle co-entreprise appelée 'Ataya & Partners'.

Ataya & Partners sera composée d'une équipe de 20 experts, qui relèveront conjointement les grands défis en matière de transformation numérique, de régulation et de carence de personnel qualifié. Les deux associés dans la co-entreprise (joint venture) entendent faire la différence pour leurs clients en leur proposant de précieux services d'évaluation, de recyclage, de conseil, de certification et de personnel dans les domaines de la transformation numérique, de la protection des données et de la sécurisation de l'information.

"Ataya & Partners permettra aux entreprises d'aborder le respect de la réglementation, la sécurisation de l'information et la gestion IT/numérique d'une manière coordonnée et méthodologique et ce, conformément à leur stratégie numérique et data", explique le professeur Georges Ataya. Ataya contribue depuis plus de deux décennies déjà au développement d'institutions de la connaissance pour les certifications et les cadres de direction. Depuis 2001, il est également directeur de l'IT and Security Management à la Solvay Brussels School et impliqué dans nombre d'organisations (sectorielles) telles Agoria, la Belgian Cybersecurity Coalition, ISACA, CIONET, DPO Circle et BECI.

Pour sa part, HTP est active depuis 30 ans déjà dans le recrutement de talents numériques et de cadres dirigeants. "Vu le climat pesant actuel de la transformation numérique, nous laisserions nos clients à leur sort, si nous n'élargissions pas notre focus", déclare Raffaele Jacovelli, managing director de HTP. Outre la connaissance personnelle et l'expérience du professeur Ataya, les activités de consultance en gestion d'ICT Control seront aussi intégrées dans la co-entreprise. Au départ, ICT Control avait du reste été créée en tant que partenaire d'Ernst & Young, où Georges Ataya était à l'époque encore directeur général d'EY Technology, Security & Risk services.

Ataya & Partners entend doubler son personnel d'ici fin 2020 pour le porter à 40 experts.