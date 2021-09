Passwerk/TRplus va collaborer avec Hexaware pour détacher des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme dans ses services MBPS dans notre pays.

Passwerk/TRplus est spécialisée depuis des années dans la mise au travail de consultants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme dans divers types d'activités, qu'il s'agisse par exemple de tester et de développer des logiciels ou de réaliser des tâches de contrôle de qualité. L'organisation emploie ainsi quelque 140 personnes autistes.

"Ce faisant, nous pouvons offrir des perspectives de carrière à long terme à des consultants atteints d'autisme, dans le cadre de processus et d'activités pour lesquels nous avons bâti une grande expérience et une expertise de qualité quel que soit le secteur. L'excellente réputation de Passwerk/TRplus s'inscrit parfaitement dans notre ambition de fournir des services de haute qualité à nos clients", explique Vijay Lohitsa, Country Head et Senior Director chez Hexaware Technologies Belgium.

Dans le cadre de la collaboration avec Hexaware, des personnes de Passwerk/TRplus seront employées dans les Managed Business Process Services de Hexaware en Belgique. Il s'agit en pratique de processus qui combinent RPA-AI/ML avec des services manuels et ce, dans des secteurs aussi différents que les télécoms, la distribution, les banques et assurances, les soins de santé, l'industrie, etc.

Nico De Cleen, CEO de Passwerk/TRplus: "Grâce à ce partenariat, nous nous rapprochons encore de notre objectif, à savoir de mettre un maximum de personnes atteintes d'autisme au travail dans un environnement économique traditionnel. Ce nouveau modèle de services innovant est unique en Belgique et à l'étranger. Ce partenariat permet à Hexaware de faire la différence pour les personnes autistes."

