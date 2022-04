Passwerk et sa société soeur TRplus se tournent conjointement avec Hexaware vers le marché des Managed Business Process Services (MBPS).

Passwerk occupe quelque 160 consultants autistes dans toute la Belgique. Initialement, c'était uniquement dans le but de tester des logiciels, mais au fil du temps - notamment via sa société-soeur TRplus fondée en 2017 -, le développement de software y est venu s'ajouter, ainsi que des tâches de contrôle de qualité, de la business intelligence et des Managed Business Process Services. C'est spécifiquement pour ces derniers que Passwerk s'est associée à Hexaware. 'Cela nous permet de fournir une top-qualité à nos clients au niveau des services et des processus pour lesquels nous avons déjà acquis pas mal d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que ce partenariat garantit aussi que nous pouvons offrir à long terme davantage de possibilités de carrière aux consultants autistes', explique Vijay Lohitsa, Country Head chez Hexaware Technologies Belgium.

Le partenariat a entre-temps déjà débuté, et les deux parties espèrent pouvoir accueillir rapidement leurs premiers clients. 'De notre point de vue, nous pensons qu'avec Hexaware, nous avons trouvé un bon partenaire dans l'optique de mettre davantage de personnes autistes au travail dans des fonctions plus diversifiées', déclare Dirk Rombaut, directeur commercial chez Passwerk. 'Dès nos premiers entretiens, il y eut un déclic. Nous croyons fermement dans le modèle.'

'Il existe une complémentarité professionnelle, mais cela ne s'arrête pas là. L'inclusivité figure de part et d'autre tout en haut de l'agenda par exemple. Chez Hexaware, tout comme chez Passwerk, nous misons aussi pleinement sur la continuité. Contrairement à beaucoup de nos concurrents, nous ne déplaçons pas les gens que nous utilisons d'une entreprise vers une autre. Certains travaillent depuis 7 ans déjà, voire plus chez le même client et y sont parfaitement heureux', précise Lohitsa.

Hexaware est un fournisseur de services IT d'origine indienne qui dessert aussi l'Europe depuis 1995. L'entreprise s'intéresse également à la Belgique - Baloise Insurance notamment en est un client important -, mais depuis l'année dernière, il y a aussi une entité belge, tout spécialement dans le but d'être plus proche de la clientèle et d'attirer de la main d'oeuvre locale. Whitelane Research vient du reste d'annoncer qu'Hexaware figure cette année au Belux à la deuxième place en matière de satisfaction des clients parmi les fournisseurs de services IT.

Passwerk occupe quelque 160 consultants autistes dans toute la Belgique. Initialement, c'était uniquement dans le but de tester des logiciels, mais au fil du temps - notamment via sa société-soeur TRplus fondée en 2017 -, le développement de software y est venu s'ajouter, ainsi que des tâches de contrôle de qualité, de la business intelligence et des Managed Business Process Services. C'est spécifiquement pour ces derniers que Passwerk s'est associée à Hexaware. 'Cela nous permet de fournir une top-qualité à nos clients au niveau des services et des processus pour lesquels nous avons déjà acquis pas mal d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que ce partenariat garantit aussi que nous pouvons offrir à long terme davantage de possibilités de carrière aux consultants autistes', explique Vijay Lohitsa, Country Head chez Hexaware Technologies Belgium.Le partenariat a entre-temps déjà débuté, et les deux parties espèrent pouvoir accueillir rapidement leurs premiers clients. 'De notre point de vue, nous pensons qu'avec Hexaware, nous avons trouvé un bon partenaire dans l'optique de mettre davantage de personnes autistes au travail dans des fonctions plus diversifiées', déclare Dirk Rombaut, directeur commercial chez Passwerk. 'Dès nos premiers entretiens, il y eut un déclic. Nous croyons fermement dans le modèle.''Il existe une complémentarité professionnelle, mais cela ne s'arrête pas là. L'inclusivité figure de part et d'autre tout en haut de l'agenda par exemple. Chez Hexaware, tout comme chez Passwerk, nous misons aussi pleinement sur la continuité. Contrairement à beaucoup de nos concurrents, nous ne déplaçons pas les gens que nous utilisons d'une entreprise vers une autre. Certains travaillent depuis 7 ans déjà, voire plus chez le même client et y sont parfaitement heureux', précise Lohitsa.Hexaware est un fournisseur de services IT d'origine indienne qui dessert aussi l'Europe depuis 1995. L'entreprise s'intéresse également à la Belgique - Baloise Insurance notamment en est un client important -, mais depuis l'année dernière, il y a aussi une entité belge, tout spécialement dans le but d'être plus proche de la clientèle et d'attirer de la main d'oeuvre locale. Whitelane Research vient du reste d'annoncer qu'Hexaware figure cette année au Belux à la deuxième place en matière de satisfaction des clients parmi les fournisseurs de services IT.