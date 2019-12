Heidi Rakels délaisse GuardSquare, l'entreprise qu'elle avait fondée en 2014, conjointement avec son mari.

La firme louvaniste Guardsquare est spécialisée dans la protection d'applications mobiles. Elle est actuellement dirigée par Roel Caers. Rakels y était présidente, et son mari Eric Lafortune CTO.

L'entreprise n'a donné aucune explication au départ de Rakels. Caers la remercie au nom de GuardSquare et du conseil d'administration pour sa contribution tout au long des années écoulées. "Ce fut un plaisir de travailler avec Heidi et d'apprendre de sa connaissance du secteur et de son expertise en logiciels, et je lui souhaite le meilleur pour le futur."

2019 fut une année de transformation pour Guardsquare. Au début de l'année, l'entreprise recueillit 29 millions de dollars du fonds d'investissement Battery Ventures, qui en devint ainsi l'actionnaire principal. Le mois passé, l'entreprise annonça une extension à Boston, qui deviendra le siège central de l'entreprise sur le marché nord-américain (en plus d'une filiale à San Francisco).

Au début de cette année, Rakels fut élue ICT Woman of the Year par Data News. Quant à Guardsquare, elle fut désignée scale-up de l'année par le gouvernement flamand.