L'entreprise belge proUnity tombe dans l'escarcelle du fournisseur de services RH HeadFirst Group, qui triple ainsi sa présence en Belgique.

Le néerlandais HeadFirst Group est un fournisseur de services RH qui se targue d'être la principale plate-forme de travail pour professionnels aux Pays-Bas. Depuis 2016, il possède aussi une filiale belge. Voici à présent que vient s'ajouter proUnity, ce qui triple du coup les activités du groupe en Belgique. ProUnity conserve toutefois son appellation, et son équipe dirigeante reste également en place.

Grâce à ce rachat, HeadFirst Group étoffe sa gamme par la combinaison d'une plate-forme pour talent externe, d'une plate-forme de gestion intégrée, de conseils RH et d'accompagnement sur mesure. ProUnity est le seul fournisseur dans notre pays à proposer une combinaison de Managed Service Provider (MSP), de Vendor Management System (VMS) propre et d'une plate-forme pour indépendants et firmes de services. Les organisations peuvent ainsi trouver et gérer rapidement et efficacement des collaborateurs extérieurs d'une manière à la fois plus flexible et modulable.

ProUnity dessert plus de quarante commanditaires, surtout de grandes entreprises belges et d'importants organismes publics. Sodexo, Credendo Group, Touring, la Loterie Nationale, Smals, le SPF Finances et les Ministères de la Justice et de l'Intérieur notamment sont clients chez proUnity. HeadFirst Group, ce sont quotidiennement en moyenne seize mille professionnels actifs auprès de plus de quatre cents commanditaires en Europe, ce qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus d'1,6 milliard d'euros.

