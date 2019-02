HCL Technologies va transformer l'IT chez EDF Luminus

Au cours des cinq prochaines années, HCL Technologies fournira ses services à EDF Luminus, la filiale d'Electricité de France (EDF). Aucun montant exact ou valeur estimée du contrat n'a été communiqué. On sait par contre que l'objectif est de transformer en profondeur et de moderniser tant l'infrastructure IT que les applications.

C'est ainsi que toutes les applications SAP seront transférées vers le nuage public Amazon Web Services (AWS). HCL se chargera aussi des services 'cloud' et de centres de données intégrés, ainsi que de la gestion de toutes les autres applications que SAP. Le support requis au niveau de l'infrastructure, des services de réseau et de sécurité bout-à-bout font aussi partie de l'accord, tout comme le Service Integration & Management (SIAM).

Tout cela devrait, en l'espace de cinq ans, faire d'EDF Luminus une entreprise entièrement numérique. EDF Luminus compte plus de 30 sites dans notre pays et y est le deuxième plus important fournisseur d'électricité.