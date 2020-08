A présent que le rachat de la base de données de mots de passe Have I been Pwned a échoué, son fondateur Troy Hunt entend mettre progressivement le projet dans les mains de la communauté.

Have I been Pwned (HIBP) est un outil en ligne vous permettant de vérifier si votre mot de passe a déjà fait partie d'une grande fuite de données. Le site a été créé en 2013 par l'Australien Troy Hunt, mais l'homme signale depuis quelque temps déjà qu'il est à la recherche d'une forme de continuité, afin de ne plus être le seul responsable de ce projet entre-temps fortement étendu.

Hunt rechercha initialement un repreneur, mais malgré un grand intérêt, il ne trouva pas le candidat idéal. Voilà pourquoi il a à présent décidé de rendre le projet progressivement open source, afin qu'une communauté de développeurs puisse reprendre une grande part de son travail.

"La philosophie de HIBP a toujours été de soutenir la communauté. Je souhaite à présent que la communauté aide à soutenir HIBP", explique Hunt dans un communiqué posté sur son blog.

Il s'agit principalement du code sous-jacent au site web et à la base de données de Have I been Pwned. Hunt déclare avoir toujours été ouvert et n'avoir pas de secrets à cacher. Mais l'ensemble du projet doit encore être quelque peu peaufiné, avant de pouvoir le partager avec la communauté. Il ne s'en tiendra pas à une ligne du temps, mais mettra petit à petit certaines parties à disposition, après quoi d'autres pourront contribuer à corriger les bugs ou ajouter de nouvelles fonctions.

Hunt déclare vouloir collaborer avec des membres de la communauté open source qui connaissent .NET et Azure, mais avant tout avec des gens dignes de confiance. HIBP est aujourd'hui devenue une base de données contenant plus de dix milliards d'adresses mail et de mots de passe. Rien que ces deux dernières semaines, quasiment 96 millions de données sont venues s'y ajouter.

Have I been Pwned (HIBP) est un outil en ligne vous permettant de vérifier si votre mot de passe a déjà fait partie d'une grande fuite de données. Le site a été créé en 2013 par l'Australien Troy Hunt, mais l'homme signale depuis quelque temps déjà qu'il est à la recherche d'une forme de continuité, afin de ne plus être le seul responsable de ce projet entre-temps fortement étendu.Hunt rechercha initialement un repreneur, mais malgré un grand intérêt, il ne trouva pas le candidat idéal. Voilà pourquoi il a à présent décidé de rendre le projet progressivement open source, afin qu'une communauté de développeurs puisse reprendre une grande part de son travail."La philosophie de HIBP a toujours été de soutenir la communauté. Je souhaite à présent que la communauté aide à soutenir HIBP", explique Hunt dans un communiqué posté sur son blog.Il s'agit principalement du code sous-jacent au site web et à la base de données de Have I been Pwned. Hunt déclare avoir toujours été ouvert et n'avoir pas de secrets à cacher. Mais l'ensemble du projet doit encore être quelque peu peaufiné, avant de pouvoir le partager avec la communauté. Il ne s'en tiendra pas à une ligne du temps, mais mettra petit à petit certaines parties à disposition, après quoi d'autres pourront contribuer à corriger les bugs ou ajouter de nouvelles fonctions.Hunt déclare vouloir collaborer avec des membres de la communauté open source qui connaissent .NET et Azure, mais avant tout avec des gens dignes de confiance. HIBP est aujourd'hui devenue une base de données contenant plus de dix milliards d'adresses mail et de mots de passe. Rien que ces deux dernières semaines, quasiment 96 millions de données sont venues s'y ajouter.