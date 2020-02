Le chiffre d'affaires d'Orange Belgium a progressé à 369,5 millions d'euros au quatrième trimestre de l'année dernière, de 4,8% en glissement annuel.

Principalement grâce à la hausse des revenus sur les services facturés aux clients (+6,5% en glissement annuel) et à la vente d'équipement (+32,9% en un an), indique jeudi l'opérateur de télécoms. L'entreprise prévoit une légère progression de son chiffre d'affaires en 2020.

Lors du quatrième trimestre, l'EBITDAaL (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement mais après les pertes) s'inscrit en progression de 5,5% en glissement annuel, à 79,6 millions d'euros. "Cette performance vigoureuse est attribuable à l'augmentation des services facturés au client, à la poursuite de l'amélioration de l'activité câble et à la maîtrise des coûts", analyse l'opérateur.

Orange Belgium a par ailleurs enregistré une augmentation de 4,5% de sa base clients mobiles lors du dernier trimestre de l'année dernière, en comparaison avec la même période en 2018, soit un ajout net de 31.000 contrats. La marque compte désormais 2,6 millions d'abonnés mobiles. L'opérateur prévoit une légère progression de son chiffre d'affaires en 2020. La société vise un EBITDAaL compris entre 310 et 330 millions d'euros. Le conseil d'administration proposera de porter le dividende à 0,60 euro par action (en hausse de 0,10 euro) au titre de l'exercice 2019 lors de l'assemblée générale ordinaire.

