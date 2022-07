Les rentrées provenant de la vente de ce qu'on appelle les single-function inkjetprinters (SFP) par le biais des distributeurs européens ont fortement augmenté depuis la quinzième semaine de cette année. Selon l'analyste de marché IT britannique Context, cette hausse est due à une meilleure gamme et à une demande supérieure sur le marché à la consommation.

De l'Index Revenue Trend de Context, il ressort que les rentrées hebdomadaires moyennes des SFP sont largement plus élevées que celles de l'année dernière. On a même enregistré une hausse de quelque 15 pour cent durant la vingt-deuxième semaine.

'Nous pensons que le tournant de la quinzième semaine était dû à la disponibilité des produits: les goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement ont diminué, et davantage d'appareils ont été vendus en raison tant des commandes en retard qu'à une demande croissante. La progression concerne surtout les imprimantes à jet d'encore mono-fonction pour les consommateurs', selon Context.

L'A4 plus populaire que l'A3

Il en résulte que les rentrées enregistrées sur les imprimantes à la consommation durant la vingt-deuxième semaine de l'année ont pour la première fois depuis longtemps dépassé celles issues des entreprises. L'agence britannique d'études de marché a également observé que les imprimantes A4 performent à présent sensiblement mieux que les modèles A3. Cette hausse est également alimentée par les ventes à la consommation des modèles à jet d'encre et à réservoir d'encre plus spécifiquement.

Depuis la sixième semaine de cette année déjà, les revendeurs français et allemands ont constaté une augmentation des ventes d'imprimantes à la consommation. Il en résulte pour la France une hausse du chiffre d'affaires dans le canal de la vente au détail par rapport à 2020 et 2021. En Allemagne, la situation est comparable.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

De l'Index Revenue Trend de Context, il ressort que les rentrées hebdomadaires moyennes des SFP sont largement plus élevées que celles de l'année dernière. On a même enregistré une hausse de quelque 15 pour cent durant la vingt-deuxième semaine.'Nous pensons que le tournant de la quinzième semaine était dû à la disponibilité des produits: les goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement ont diminué, et davantage d'appareils ont été vendus en raison tant des commandes en retard qu'à une demande croissante. La progression concerne surtout les imprimantes à jet d'encore mono-fonction pour les consommateurs', selon Context.Il en résulte que les rentrées enregistrées sur les imprimantes à la consommation durant la vingt-deuxième semaine de l'année ont pour la première fois depuis longtemps dépassé celles issues des entreprises. L'agence britannique d'études de marché a également observé que les imprimantes A4 performent à présent sensiblement mieux que les modèles A3. Cette hausse est également alimentée par les ventes à la consommation des modèles à jet d'encre et à réservoir d'encre plus spécifiquement.Depuis la sixième semaine de cette année déjà, les revendeurs français et allemands ont constaté une augmentation des ventes d'imprimantes à la consommation. Il en résulte pour la France une hausse du chiffre d'affaires dans le canal de la vente au détail par rapport à 2020 et 2021. En Allemagne, la situation est comparable.En collaboration avec Dutch IT-channel.