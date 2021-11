Veeam Software, spécialisée en protection des données, a enregistré durant le trimestre écoulé une croissance à deux chiffres (28 pour cent) de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année dernière.

La croissance du chiffre d'affaires est due notamment à vingt nouveaux produits et à diverses mises à jour de fonctions que Veeam a introduits au cours du dernier trimestre. De plus, l'entreprise est pleinement occupée à préparer deux annonces pour le quatrième trimestre: Veeam Backup for Microsoft Office 365 et Veeam Disaster Recovery Orchestrator v6.

'Golden ticket'

Pour Veeam Software, il s'agit là du quinzième trimestre consécutif d'une croissance à deux chiffres. 'Alors que des entreprises connaissent des difficultés à combattre les cyber-menaces sans cesse changeantes et à relever des défis économiques sans précédent, la protection moderne des données demeure le 'golden ticket' qui les maintient en sécurité et stimule une continuité durable de leur activité', déclare William H. Largent, Chief Executive Officer (CEO) et Chairman of the Board chez Veeam.

