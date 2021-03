Le jeu Hades du studio Supergiant Games a reçu le prix du Best Game de la part de la British Academy Game Awards (BAFTA). Hades est un jeu d'action pour un seul joueur, basé sur la mythologie grecque.

Hades a décroché non seulement le prix du Best Game, mais aussi celui du meilleur design, de la meilleure prestation artistique et du meilleur récit. Le prix du public a été décerné à The Last of Us: Part II, un jeu apocalyptique de Naughty Dog.

'Fellowship-award'

Le 'fellowship-award', qui est annuellement attribué à la personne qui en a fait le plus pour l'industrie du jeu, a été remporté cette fois par Siobhan Reddy. Celle-ci est directrice chez Media Molecule, le studio de jeux britannique, connu entre autres par le jeu familial Little Big Planet. Il a également développé le jeu Dreams, où les joueurs peuvent créer leurs propres niveaux. Ce jeu a reçu le prix de la meilleure performance technique.

L'actrice Laura Bailey a, elle, été récompensée du prix de la meilleure prestation dans un premier rôle et ce, pour avoir interprété le personnage d'Abby dans The Last of Us: Part II. Quant au prix récompensant le meilleur acteur dans un second rôle, il a été décerné à Logan Cunningham pour l'interprétation d'Hadès dans le jeu éponyme.

