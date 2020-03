Guy Verstraeten est le nouveau directeur de SPIE ICT, le département ICT de SPIE Belgium, où il succède à Bruno Borremans.

Verstraeten vient de Cegeka, où il travailla pendant plus de dix ans et où il dirigeait ces dernières années le département Cloud Solutions & Projects. Avant cela, il fut actif notamment chez Accenture et IBM. Il est ingénieur industriel (Universiteit Antwerpen) de formation et a décroché un master en Information & Security Technology à la KU Leuven.

Verstraeten a pris sa fonction de directeur de SPIE ICT le 16 mars. Il succède à ce poste à Bruno Borremans, qui dirigea le département pendant deux ans et qui donne à présent un nouveau tournant à sa carrière.

SPIE est un fournisseur de services international en électrotechnique, construction de machines, énergie, conditionnement d'air et réseaux de communication. Depuis le rachat de Systemat en 2018, l'entreprise est également active sur le marché ICT belge sous l'appellation SPIE ICT.

