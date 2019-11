L'entreprise de sécurisation d'applications louvaniste Guardsquare ouvre un bureau à Boston, qui deviendra sa base d'extension sur le marché nord-américain.

Guardsquare s'occupe de sécuriser les applications mobiles, un marché qui, selon l'entreprise, est encore et toujours en pleine croissance. L'entreprise disposait déjà d'une filiale à San Francisco, mais avec un nouvel investisseur à bord, celle de Boston devient désormais le siège central pour l'Amérique du Nord.

"On enregistre dans l'ensemble de l'Amérique du Nord une énorme demande pour notre plate-forme de protection des applis mobiles. En ouvrant un bureau à Boston, nous sommes prêts pour croître de manière significative aux Etats-Unis et dans les environs", déclare Roel Caers, CEO de GuardSquare.

La nouvelle filiale sera dirigée par deux nouveaux venus: John Vigeant, qui sera le Chief Revenue Officer, et Erica Sheehan, qui assumera la fonction de vice- présidente marketing. Précédemment, Vigeant a travaillé entre autres chez ObserveIT, où il occupa le poste de senior vicepresident sales. Avant cela, il fut CEO chez Reddo Mobility et chez Tracelytics. Il fut également actif chez Citrix au sein de l'équipe en charge des rachats. De son côté, Sheehan fut, avant son arrivée chez Guardsquare, vice-présidente d'ObserveIT. Avant cela, elle occupa entre autres des postes de marketing pour Akamai, Oracle et Endeca.

Guardsquare existe depuis 2014 et a été fondée par Heidi Rakels (qui en est actuellement la présidente) et son mari Eric Lafortune (CTO). Cette année, Rakels fut élue ICT Woman of the Year par Data News. En janvier, l'entreprise annonçait avoir fait l'objet d'un investissement de 29 millions de dollars de la part de Battery Ventures. Récemment, l'entreprise fut désignée scale-up de l'année par le gouvernement flamand.