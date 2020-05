La panne qui a paralysé l'Epic Games Store, est résolue depuis ce vendredi matin. Le magasin en ligne a été littéralement submergé, après que l'éditeur Epic Games ait annoncé que le jeu Grand Theft Auto 5 pouvait être téléchargé gratuitement. Ce jeu populaire est entre-temps de nouveau disponible et restera gratuit jusqu'au 21 mai.

Via son Games Store, le développeur et éditeur Epic propose chaque semaine un jeu gratuit. Cette fois, il s'agissait de la version PC du jeu en monde ouvert et titre peu subtil pour joueurs âgés de 18 ans et plus GTA 5 (en Premium Edition) qui est encore et toujours aussi incroyablement populaire, comme il est apparu une fois de plus.

Messages d'erreur et crashes

Des milliers de joueurs se sont donc rués simultanément dans l'Epic Games Store, afin d'en acquérir un exemplaire gratuit, ce qui provoqua des problèmes allant de longues durées de chargement en passant par des messages d'erreur jusqu'aux crashes. Epic l'a confirmé elle-même sur un tweet.

Les problèmes ne se limitèrent d'ailleurs pas à Grand Theft Auto 5. Certains joueurs ont eux aussi éprouvé des difficultés à jouer au jeu de battle-royale Fortnite - un autre titre immensément populaire d'Epic. Depuis ce vendredi matin, tous les problèmes devraient être résolus, selon l'éditeur sur Twitter. Voilà qui devrait permettre à des milliers de joueurs de par le monde de ne pas s'ennuyer un seul instant ce week-end.

Via son Games Store, le développeur et éditeur Epic propose chaque semaine un jeu gratuit. Cette fois, il s'agissait de la version PC du jeu en monde ouvert et titre peu subtil pour joueurs âgés de 18 ans et plus GTA 5 (en Premium Edition) qui est encore et toujours aussi incroyablement populaire, comme il est apparu une fois de plus.Des milliers de joueurs se sont donc rués simultanément dans l'Epic Games Store, afin d'en acquérir un exemplaire gratuit, ce qui provoqua des problèmes allant de longues durées de chargement en passant par des messages d'erreur jusqu'aux crashes. Epic l'a confirmé elle-même sur un tweet.Les problèmes ne se limitèrent d'ailleurs pas à Grand Theft Auto 5. Certains joueurs ont eux aussi éprouvé des difficultés à jouer au jeu de battle-royale Fortnite - un autre titre immensément populaire d'Epic. Depuis ce vendredi matin, tous les problèmes devraient être résolus, selon l'éditeur sur Twitter. Voilà qui devrait permettre à des milliers de joueurs de par le monde de ne pas s'ennuyer un seul instant ce week-end.