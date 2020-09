Le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le principal salon télécom au monde, avait d'abord été déplacé par l'organisateur GSMA de février à fin juin. Il a été à présent décidé qu'il se tiendrait du 28 juin au 1er juillet 2021.

La raison du report de l'événement n'est autre évidemment que la crise du corona. Le salon était en réalité planifié entre le 23 et 25 février de cette année. Même si le covid-19 ne suscitait à l'époque en Europe qu'encore relativement peu d'attention, le virus se propagea tout à coup sérieusement dans la ville chinoise de Wuhan. De ce fait, GSMA décida alors de postposer le salon.

MWC est le plus grand salon télécom au monde. Il attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ces derniers peuvent y découvrir les nouveaux produits télécoms, tels les smartphones et applications 5G, et recevoir des explications par les différents fabricants.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

La raison du report de l'événement n'est autre évidemment que la crise du corona. Le salon était en réalité planifié entre le 23 et 25 février de cette année. Même si le covid-19 ne suscitait à l'époque en Europe qu'encore relativement peu d'attention, le virus se propagea tout à coup sérieusement dans la ville chinoise de Wuhan. De ce fait, GSMA décida alors de postposer le salon.MWC est le plus grand salon télécom au monde. Il attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ces derniers peuvent y découvrir les nouveaux produits télécoms, tels les smartphones et applications 5G, et recevoir des explications par les différents fabricants.En collaboration avec Dutch IT-channel.