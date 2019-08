Ces derniers jours, le centre de données de Proximus situé à Evere est aux prises avec des problèmes. Une mise à jour du firmware provoque des problèmes dans une partie de la plate-forme Ehealth et chez d'autres clients professionnels. Ces problèmes devraient être entre-temps résolus.

Une panne au sein du centre de données de Proximus à Evere a généré ces derniers jours des problèmes de réseau, surtout chez des clients professionnels. Une importante victime de cette situation est un module dans Ehealth, la plate-forme médicale via laquelle les pharmaciens et médecins échangent leurs prescriptions. D'autres clients professionnels devraient être également touchés, comme le signalent des lecteurs à Data News. Tout serait rentré à présent dans l'ordre.

"Lundi matin, nous avons connu un problème avec la mise à jour logicielle d'un commutateur de réseau dans notre centre de données pour les clients professionnels", déclare le porte-parole de Proximus, Fabrice Gansbeke, à Data News: "Il en est résulté que certains clients ont été aux prises avec des problèmes de connectivité. Concrètement, il s'agit de clients qui achètent des solutions vHosting et vContainer. Ces applications tournent dans notre centre de données" Cela concernait quelques dizaines de clients. Lundi soir, Proximus a sorti une solution et l'a implémentée durant la nuit suivante. Mardi, il y a encore eu quelques problèmes chez des clients individuels lors du redémarrage des applications. C'est ainsi que Skype for Business notamment ne fonctionnerait pas encore correctement chez quelques clients. "Ici encore, tout est solutionné depuis ce midi", selon le porte-parole.

Parmi les services touchés, on trouve entre autres l'a.s.b.l. Recip-e, qui gère pour les médecins et les pharmaciens la banque des données avec les prescriptions électroniques pour les médicaments. Cette banque de données fut inaccessible tout un temps cette semaine, d'après le journal Het Belang van Limburg, ce qui fait que les médecins et les pharmaciens ont éprouvé des difficultés, lorsqu'ils voulaient utiliser le module sur la plate-forme Ehealth.

Update 13:54 - Explication du porte-parole et éclaircissements à propos du module Ehealth touché