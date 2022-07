Google Pay disparaît. L'appli s'appelle en effet désormais Google Wallet et est à présent déployée au nouveau mondial.

Google Wallet vous permet de conserver cartes de banque, cartes de fidélité, tickets et d'autres données encore comme le statut de vaccination. Ces fonctionnalités sont à présent ajoutées à l'appli Google Pay existante et utilisable dans notre pays pour payer sans contact par exemple dans les magasins et auprès des services publics participants.

D'Android Pay à Google Wallet

Google Wallet est actuellement la dernière étape d'un modèle de variantes d'applis identifiables pour Google. En 2018, le géant technologique avait combiné les ex-Google Wallet et Android Pay pour devenir Google Pay, permettant à l'utilisateur de gérer aux Etats-Unis déjà tickets et cartes de fidélité. Il y a deux ans, Google Pay fit l'objet d'une mise à niveau incluant toutes sortes de services de paiement. Et voici à présent que tout change de nouveau de nom. Wallet doit devenir l'appli pour l'ensemble de vos cartes (de paiement).

Le déploiement s'effectue dans 39 pays sur les smartphones et montres intelligentes Android. Dans notre pays, il est donc question d'une mise à jour et d'un changement d'appellation de l'appli Google Pay existante (pour une raison peu claire, les deux applis continuent d'exister séparément aux Etats-Unis). L'objectif est d'intégrer davantage encore Google Wallet à d'autres services de Google, tels Google Maps, comme le signale un communiqué de presse. L'utilisateur pourrait par exemple ainsi spécifier son trajet dans Maps et acheter directement le ticket de tram voulu.

