Dans le cadre d'un prononcé provisoire, un juge américain du commerce estime que Google viole cinq brevets déposés par le fabricant d'enceintes Sonos.

Cette décision marque les prémices d'un jugement définitif attendu à la mi-décembre. Si celui-ci est prononcé, il pourrait déboucher sur une interdiction de vente et d'importation de certaines enceintes intelligentes de Google.

Google n'a pas encore réagi à la décision. Pour sa part, Sonos se dit satisfaite dans une réaction à Reuters, ajoutant "qu'il s'agit d'une confirmation de la violation flagrante par Google."

Ce n'est pas uniquement aux Etats-Unis que Sonos et Google sont en conflit à propos de brevets. En effet, des tractations juridiques sont en cours entre les deux parties en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Cela étant, les deux sociétés collaborent également, puisque certaines enceintes de Sonos intègrent la technologie vocale de Google.

Cette décision marque les prémices d'un jugement définitif attendu à la mi-décembre. Si celui-ci est prononcé, il pourrait déboucher sur une interdiction de vente et d'importation de certaines enceintes intelligentes de Google.Google n'a pas encore réagi à la décision. Pour sa part, Sonos se dit satisfaite dans une réaction à Reuters, ajoutant "qu'il s'agit d'une confirmation de la violation flagrante par Google."Ce n'est pas uniquement aux Etats-Unis que Sonos et Google sont en conflit à propos de brevets. En effet, des tractations juridiques sont en cours entre les deux parties en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Cela étant, les deux sociétés collaborent également, puisque certaines enceintes de Sonos intègrent la technologie vocale de Google.