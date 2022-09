Google va intervenir dans son vivier d'idées Area 120. L'entreprise voudrait mieux contrôler ses dépenses et va donc y procéder à des coupes budgétaires, selon des médias américains se basant sur les dires d'initiés. La firme réduirait le financement de son vivier interne et en diminuerait le personnel.

Les collaborateurs seront informés cette semaine des interventions. C'est ainsi qu'un certain nombre de projets en cours ont déjà été revus, voire annulés. Précédemment, quatorze projets avaient été confiés à Area 120. Il n'en resterait plus que sept. Les employés concernés auront la possibilité de postuler ailleurs chez Google, mais ceux qui ne seront pas retenus, devront quitter l'entreprise, selon les sources.

Les interventions doivent notamment faire en sorte qu'Area 120 puisse se concentrer davantage sur l'intelligence artificielle, l'une des top-priorités de Google. Area 120 occuperait actuellement un peu moins de 100 personnes, contre 170 encore au début de l'année. Au niveau mondial, Google possède 170.000 employés.

Projets-passions

Area 120 avait été lancée en 2016. Ce vivier où foisonnent les nouvelles idées offre à un groupe select d'employés la possibilité de travailler dans de jeunes pousses (start-ups) au sein même de Google. 'Un grand nombre des meilleurs idées de Google démarrent sous la forme de projets-passions', explique le site web d'Area 120. Parmi les projets issus en droite ligne d'Area 120, citons la plate-forme de jeu HTML5 GameSnacks, la plate-forme AI de publicités vocales AdLingo, Tables, le concurrent d'AirTable, les plates-formes vidéo Tangi et Shoploop, ainsi que l'appli de voyage Touring Bird. Toutes ces idées d'avant-garde sont reprises dans Google Chrome, Search, Shopping ou Cloud.

Les collaborateurs seront informés cette semaine des interventions. C'est ainsi qu'un certain nombre de projets en cours ont déjà été revus, voire annulés. Précédemment, quatorze projets avaient été confiés à Area 120. Il n'en resterait plus que sept. Les employés concernés auront la possibilité de postuler ailleurs chez Google, mais ceux qui ne seront pas retenus, devront quitter l'entreprise, selon les sources.Les interventions doivent notamment faire en sorte qu'Area 120 puisse se concentrer davantage sur l'intelligence artificielle, l'une des top-priorités de Google. Area 120 occuperait actuellement un peu moins de 100 personnes, contre 170 encore au début de l'année. Au niveau mondial, Google possède 170.000 employés.Area 120 avait été lancée en 2016. Ce vivier où foisonnent les nouvelles idées offre à un groupe select d'employés la possibilité de travailler dans de jeunes pousses (start-ups) au sein même de Google. 'Un grand nombre des meilleurs idées de Google démarrent sous la forme de projets-passions', explique le site web d'Area 120. Parmi les projets issus en droite ligne d'Area 120, citons la plate-forme de jeu HTML5 GameSnacks, la plate-forme AI de publicités vocales AdLingo, Tables, le concurrent d'AirTable, les plates-formes vidéo Tangi et Shoploop, ainsi que l'appli de voyage Touring Bird. Toutes ces idées d'avant-garde sont reprises dans Google Chrome, Search, Shopping ou Cloud.