Grâce à l'intelligence artificielle, le géant internet Google entend à l'avenir proposer ses services dans les mille langues les plus parlées au monde. Voilà ce qu'a annoncé l'entreprise cette semaine.

Plus de sept mille langues sont parlées dans le monde, mais Google ne propose actuellement ses services 'que' dans 130 d'entre elles. L'entreprise californienne veut nettement étoffer ce nombre avec l'aide de l'intelligence artificielle (AI). A cette fin, elle entend se baser non seulement sur les textes disponibles sur internet, mais aussi sur des vidéos, images et mots individuels.

Fragments sonores

Google est par conséquent à la recherche d'une large gamme de fragments sonores de différentes communautés, surtout celles utilisant des langues, dont il n'existe guère de documents écrits. Plus le projet progressera, plus Google prévoit d'intégrer les avancées dans ses produits, dont YouTube, ses claviers numériques et Google Translate. Ce faisant, il devrait être plus facile pour les gens d'utiliser les services en ligne dans leur langue maternelle et de trouver du contenu pertinent.

Outre les avancées rendues possibles par l'intelligence artificielle, Google a également développé des instruments pour identifier et suivre en temps réel les feux de forêt sur base d'images satellites. L'entreprise mettra ensuite ces informations à disposition sur Google Maps et son moteur de recherche, afin que les gens soient avertis du danger et que les sauveteurs puissent prévoir la façon dont les feux se développent et se propagent.

Plus de sept mille langues sont parlées dans le monde, mais Google ne propose actuellement ses services 'que' dans 130 d'entre elles. L'entreprise californienne veut nettement étoffer ce nombre avec l'aide de l'intelligence artificielle (AI). A cette fin, elle entend se baser non seulement sur les textes disponibles sur internet, mais aussi sur des vidéos, images et mots individuels.Google est par conséquent à la recherche d'une large gamme de fragments sonores de différentes communautés, surtout celles utilisant des langues, dont il n'existe guère de documents écrits. Plus le projet progressera, plus Google prévoit d'intégrer les avancées dans ses produits, dont YouTube, ses claviers numériques et Google Translate. Ce faisant, il devrait être plus facile pour les gens d'utiliser les services en ligne dans leur langue maternelle et de trouver du contenu pertinent.Outre les avancées rendues possibles par l'intelligence artificielle, Google a également développé des instruments pour identifier et suivre en temps réel les feux de forêt sur base d'images satellites. L'entreprise mettra ensuite ces informations à disposition sur Google Maps et son moteur de recherche, afin que les gens soient avertis du danger et que les sauveteurs puissent prévoir la façon dont les feux se développent et se propagent.