Google teste une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de rechercher des vidéos sur TikTok et Instagram. Voilà ce que révèle le site d'actualités professionnelles TechCrunch. Ce faisant, la plate-forme parviendrait mieux à garder les gens dans les domaines de Google.

Il s'agit d'une section baptisée 'Short Videos' et figurant dans les résultats de recherche de l'appli mobile et dans un navigateur mobile. Il est question d'un test incluant un nombre restreint d'utilisateurs. Selon l'entreprise, il n'est pas encore certain que la fonction reste ensuite opérationnelle dans les résultats de recherche. Outre Instagram et TikTok, les Short Videos reprendraient aussi les résultats de recherche du projet vidéo Tangi propre à Google, et de YouTube. Ces derniers temps, YouTube a également expérimenté de brefs formats vidéo, tels les vidéos sur TikTok et Instagram Reels.

Après avoir cliqué sur un résultat de recherche, l'utilisateur ne serait pas orienté vers l'appli concernée, mais la vidéo s'ouvrirait dans un écran intégré au navigateur mobile. Il devrait en résulter une plus grande facilité pour les utilisateurs d'en revenir aux résultats de recherche dans Google du fait qu'ils se trouveraient encore et toujours dans le navigateur web.

