Durant les prochaines semaines, Google va déployer de nouvelles mises à jour pour Search. Avec ces actualisations, le géant technologique ambitionne d'accroître la qualité des résultats de recherche organiques. Cela permettrait effectivement aussi aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent.

Le nouveau classement devrait faire en sorte que les résultats de recherche qui sont moins qualitatifs ou non-originaux, obtiennent de moins bons scores dans les résultats de recherche. 'Google déclare que la mise à jour aura essentiellement comme but de contrer les contenus conçus avant tout pour performer dans les moteurs de recherche, connus aussi sous l'appellation SEO-first (optimisation pour les moteurs de recherche) plutôt que human-first, selon le site technologique Techcrunch

'More content by people, for people in Search'

C'est avec ce slogan que Google se veut prometteuse. Google s'efforce en effet continuellement de garantir que les pages affichées sur Search soient les plus utiles et pertinentes possibles, selon l'entreprise elle-même. 'Pour y parvenir, nous affinons nos systèmes en permanence. L'année dernière, nous avons lancé des milliers de mises à jour pour Search sur base de centaines de milliers de tests de qualité. Ce faisant, nous collectons aussi les réactions d'évaluateurs humains', indique Google dans un communiqué posté sur son blog. D'un test effectué en interne, il apparaît déjà que la mise à jour améliorera les résultats que les utilisateurs trouvent, lorsqu'ils recherchent du matériel éducatif, des produits de loisir, des oeuvres artistiques et des magasins en ligne.

Réduction de la faible qualité des résultats

Les nouvelles mises à jour devront surtout réduire le nombre de résultats de faible qualité. C'est le cas de plus en plus de sites web qui ont appris à manipuler le système avec du contenu optimalisé pour atteindre des scores élevés dans les résultats de recherche. 'Les utilisateurs devraient se rendre compte que le contenu qui est vraiment utile, occupe une place de choix dans les résultats de recherche', déclare-t-on chez Google.

'Si vous recherchez des informations sur un nouveau film, vous aboutissiez précédemment peut-être sur des articles qui regroupaient des critiques émises par d'autres sites, sans y ajouter de perspectives personnelles,' explique l'entreprise. 'Ce n'est pas très utile, lorsque vous vous attendez à lire quelque chose de nouveau. Grâce à cette mise à jour, vous obtiendrez davantage de résultats présentant des informations uniques, afin que vous ayez plus de chance de découvrir quelque chose que vous n'aviez pas encore vu préalablement.'

Evaluations de produits

Les évaluations de produits seront également actualisées. Elle jouent un rôle important lors d'une prise de décision d'achat, selon Google: 'Nous continuerons de peaufiner ces systèmes et dans les semaines à venir, nous déploierons une nouvelle mise à jour, afin de permettre de trouver plus facilement encore des évaluations originales de haute qualité.'

TikTok et Instagram chez les jeunes

Google a récemment reconnu que TikTok et Instagram réduisaient sa part de marché pour les moteurs de recherche. Le senior vice president Prabhakar Raghavan a ainsi déclaré après analyse que les jeunes se tournent souvent vers TikTok et Instagram plutôt que vers Google Search pour rechercher des endroits où manger, faire des emplettes ou visiter.

TikTok semble déjà prête à y réagir: elle est en effet en train de tester une nouvelle fonctionnalité destinée à améliorer la fonction de recherche de l'appli vidéo. Grâce à l'amélioration de ses résultats de recherche, la plate-forme entend probablement regagner la confiance des utilisateurs.

