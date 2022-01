Google intégrera désormais Siemplify à son offre 'cloud'. Selon l'agence de presse Reuters, il s'agit là de la première entreprise de cyber-sécurité israélienne que Google rachète.

Le rachat est confirmé par les deux parties, qui ne révèlent aucun détail financier. Certaines sources indiquent cependant à Reuters que Google verserait 500 millions de dollars pour reprendre Siemplify.

Siemplify propose une plate-forme basée 'cloud' pour la gestion des opérations de sécurité et de l'orchestration. L'entreprise est dirigée par son co-fondateur Amos Stern et a précédemment déjà récolté 58 millions de dollars auprès de G20 Ventures et de 83North notamment.

L'entreprise avait déjà conclu un partenariat avec Google Cloud et sera à présent entièrement intégrée à cette dernière, où elle se focalisera sur de nouvelles fonctions en matière de cyber-sécurité.

