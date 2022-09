L'appli 'Tasks' opèrera bientôt sur différentes plates-formes Google: de Gmail et Agenda jusqu'à Google Assistant.

En soi, il est étrange que cela n'existait pas encore, mais Google annonce dans un communiqué qu'elle va à présent intégrer Google Tasks, l'appli vous permettant de créer des rappels pour vous-même, à Google Assistant et à diverses applis de la G Suite, telles Agenda et Gmail. L'idée sous-jacente est que vous puissiez emporter un rappel à travers l'ensemble du système.

Cela devra en outre vous permettre de compiler plus facilement des listes de tâches sur base des rappels que vous aviez déjà ce jour-là. Les utilisateurs recevraient ainsi enfin une gestion des tâches globale de toutes leurs applis liées à Google.

Tasks

Dans tout ce système, c'est Tasks qui servira de pivot central. Vous pourrez par exemple ajouter des messages Gmail à votre liste des tâches. Il vous sera possible de signifier à Google Assistant que la poubelle jaune doit être sortie ce matin-là, après quoi l'appli l'ajoutera aux tâches à exécuter. Les rappels dans votre Google Agenda aboutiront également dans Tasks. Ce que fait donc Google ici, après pas mal de temps, c'est rendre compatibles ses différentes plates-formes, afin que vous puissiez emporter un rappel d'une plate-forme à l'autre, ce qui n'était absolument pas possible jusqu'à présent.

Google promet de déployer les changements 'dans les prochains mois'. Cela se fera dans un premier temps sous la forme d''opt-in', avant que cela ne devienne la normalité par la suite.

En soi, il est étrange que cela n'existait pas encore, mais Google annonce dans un communiqué qu'elle va à présent intégrer Google Tasks, l'appli vous permettant de créer des rappels pour vous-même, à Google Assistant et à diverses applis de la G Suite, telles Agenda et Gmail. L'idée sous-jacente est que vous puissiez emporter un rappel à travers l'ensemble du système.Cela devra en outre vous permettre de compiler plus facilement des listes de tâches sur base des rappels que vous aviez déjà ce jour-là. Les utilisateurs recevraient ainsi enfin une gestion des tâches globale de toutes leurs applis liées à Google.Dans tout ce système, c'est Tasks qui servira de pivot central. Vous pourrez par exemple ajouter des messages Gmail à votre liste des tâches. Il vous sera possible de signifier à Google Assistant que la poubelle jaune doit être sortie ce matin-là, après quoi l'appli l'ajoutera aux tâches à exécuter. Les rappels dans votre Google Agenda aboutiront également dans Tasks. Ce que fait donc Google ici, après pas mal de temps, c'est rendre compatibles ses différentes plates-formes, afin que vous puissiez emporter un rappel d'une plate-forme à l'autre, ce qui n'était absolument pas possible jusqu'à présent.Google promet de déployer les changements 'dans les prochains mois'. Cela se fera dans un premier temps sous la forme d''opt-in', avant que cela ne devienne la normalité par la suite.