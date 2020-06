Google a conclu des accords avec des fournisseurs de nouvelles en Allemagne, en Australie et au Brésil à propos d'articles journalistiques. Il s'agit de contributions pour un nouveau service d'actualité que le géant technologique entend lancer plus tard cette année. Voilà ce qu'annonce Google sur son blog.

Google négocie avec des acteurs de médias de différents pays à propos d'une collaboration et du paiement de licences. En Allemagne, l'entreprise a déjà signé un accord de collaboration avec les médias Der Spiegel et Frankfurter Allgemeine Zeitung. En Australie, c'est avec l'éditeur de titres comme InQueensland et InDaily que Google va collaborer et au Brésil avec la firme de médias Diarios Associados.

'Un journalisme de haute qualité est ultra-important'

Selon un top-directeur de Google, l'entreprise paiera pour des 'articles journalistiques de qualité', même si aucun détail financier n'a été révélé. Google affirme qu'un journalisme de haute qualité est d'autant plus important en cette période de crise corona et de débat mondial sur le racisme.

L'entreprise américaine est depuis des années déjà sous la pression des fournisseurs de nouvelles, mais aussi des autorités à propos de sa façon d'agir avec les articles d'actualité, et de sa puissante mainmise sur les publicités numériques. Il en va du reste de même pour Facebook sur cette question.

