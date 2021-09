Google va ajouter des détails et un contexte aux sujets et aux sources des résultats de son moteur de recherche. En agissant ainsi, le géant internet entend aider les utilisateurs à en savoir plus sur l'origine des informations numériques. L'entreprise veut aussi éviter la propagation de la désinformation.

A l'entendre, Google ajoutera des descriptifs sur ses sites web. Elle vérifiera aussi les évaluations de sites tiers, tout comme les renseignements provenant d'ailleurs, a indiqué l'entreprise lors de son événement Search On. Les détails se trouveront dans le panneau existant 'about this result'. Il s'agit d'une fonction qui n'est provisoirement accessible qu'aux utilisateurs anglophones aux Etats-Unis et qui est accessible en cliquant sur les trois petits points jouxtant la commande de recherche.

Faisant autorité et objectif

Google, qui traite des milliards de commandes de recherche par jour, a examiné des façons de combattre la désinformation en ligne. Surtout à une époque, où le covid-19, la politique américaine polarisée et les campagnes de désinformation influencent l'opinion publique.

L'algorithme de Google accorde déjà la priorité aux sites web connus comme faisant autorité et objectifs. Ces derniers mois, l'entreprise a consenti des efforts en vue de fournir aux utilisateurs davantage d'informations sur le contexte des résultats trouvés. Elle a ainsi lancé le panneau 'about this result' en juillet. On ignore encore si le service sera disponible aussi en Belgique et dans d'autres pays. Google a déclaré vouloir d'abord attendre la réaction des utilisateurs américains, avant d'étendre le service.

