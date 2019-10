Le service de diffusion de jeux Google Stadia sera disponible en Belgique à partir du 19 novembre. Ce jour-là, des contrôleurs et Chromecast Ultra seront également fournis aux premiers clients.

C'est le mardi 19 novembre à partir de 18 heures que Google Stadia sera disponible en Europe, y compris en Belgique. On savait déjà que le service serait introduit en novembre, mais voici que Google vient d'en fixer la date exacte.

Normalement, les précommandes seront livrées ce jour-là aussi. Selon Google, elles se feront dans l'ordre chronologique.

Google avait annoncé Stadia en mars. Les jeux tournent sur des serveurs hébergés chez Google. Les joueurs n'ont besoin que de Chromecast Ultra et de Stadia Controller de Google. L'offre Stadia Base est gratuite et vous permettra de faire tourner les jeux que vous achèterez vous-mêmes (à 1.080 pixels, 60 images par seconde et son stéréo). De son côté, Stadia Pro reviendra à 9,99 euros par mois, mais vous aurez droit à une série de jeux pendant toute la durée de votre abonnement. Dans ce cas, vous pourrez jouer en 4K, à 60 images par seconde et son stéréo 5.1.