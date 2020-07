Google se voit confier les données d'usine de Renault

Google a décroché une importante commande auprès du constructeur automobile Renault. Le géant des navigateurs va stocker et actualiser dans le nuage les données provenant des usines, robots et chaînes de distribution de la firme française. Grâce à ces données, Renault espère pouvoir améliorer ses processus de production ou pousser plus avant leur automatisation.

