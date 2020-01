Google s'est mise à faire partiellement marche arrière à propos d'une révision controversée pour son moteur de recherche. La version retravaillée compliquait en effet l'identification des liens sponsorisés.

Vous l'avez peut-être vous-même observé la semaine dernière. Google a adapté la façon dont elle affiche les résultats de recherche. Les sites web ont été affublés d'une 'favicon', à savoir une mini-icône avec le logo du site. L'objectif officiel de ce changement de design était d'ajuster les résultats de recherche sur un ordinateur desktop à l'affichage sur un appareil mobile. L'une des principales conséquences était cependant qu'il devenait nettement plus malaisé de faire la différence dans les résultats de recherche entre les publicités et les liens sponsorisés d'une part et les résultats de recherche organiques d'autre part. Cela a valu pas mal de critiques à Google, ce qui fait que le re-design semble à présent en partie abandonné. Chez votre serviteur par exemple, les 'favicons' ont déjà disparu. Google déclare cependant qu'elle va continuer de les expérimenter.