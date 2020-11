Google stoppera bientôt le stockage illimité des photos. Toute personnesouhaitant continuer d'utiliser le service l'année prochaine, devra payer ouchoisir ce qui sera conservé.

Google Photos est une appli qui conserve vos photos automatiquement en ligne. Google ne garde en l'occurrence pas la résolution originale, mais bien une assez haute qualité, ce qui fait que le coffre-fort de photos en ligne a été ces dernières années une destination populaire pour conserver gratuitement des prises de vue.

Ce service va bientôt se terminer. La possibilité de stockage gratuite restera bien fixée à 15 giga-octets, mais tout utilisateur qui souhaitera disposer d'un espace supplémentaire, sera orienté à partir du 1er juin 2021 vers une version payante incluse dans l'abonnement Google one. Vous paierez alors 19,99 dollars par an pour 100 Go, 29,99 dollars pour 200 Go et 99,99 dollars par an pour 2 To.

Gmail et Google Drive inclus

Il est important de savoir que Google n'utilisera qu'un seul coffre-fort pour tous les produits. Les 15 giga-octets obtenus gratuitement seront donc exploités à la fois par Google Photos, Gmail et Google Drive (dont Docs et Spreadsheets).

Google même relativise le fait que la plupart des utilisateurs n'atteignent pas cette limite durant les premières années. Cela dépend en fait en grande partie des services utilisés. Quiconque recourt depuis quelques années déjà à Gmail ou Google Drive, aura à ce moment déjà un espace assez bien rempli.

Selon Google, 28 milliards de photos et de vidéos sont actuellement ajoutées chaque semaine à son service. L'objectif de faire payer les utilisateurs est de rendre le service viable à long terme.

Suppression des anciens comptes

Mais tout semble indiquer que Google entend surtout procéder à un grand nettoyage des données qu'elle doit actualiser. C'est ainsi que l'entreprise a également annoncé qu'elle pourrait désormais supprimer les données de comptes non actifs depuis deux ans.

Ces comptes seront cependant avertis longtemps à l'avance. Mais quiconque a créé autrefois un compte chez Google et ne l'utilise plus depuis belle lurette, risque donc de le voir disparaître ou à tout le moins les données qui y sont conservées.

Google Photos est une appli qui conserve vos photos automatiquement en ligne. Google ne garde en l'occurrence pas la résolution originale, mais bien une assez haute qualité, ce qui fait que le coffre-fort de photos en ligne a été ces dernières années une destination populaire pour conserver gratuitement des prises de vue.Ce service va bientôt se terminer. La possibilité de stockage gratuite restera bien fixée à 15 giga-octets, mais tout utilisateur qui souhaitera disposer d'un espace supplémentaire, sera orienté à partir du 1er juin 2021 vers une version payante incluse dans l'abonnement Google one. Vous paierez alors 19,99 dollars par an pour 100 Go, 29,99 dollars pour 200 Go et 99,99 dollars par an pour 2 To.Il est important de savoir que Google n'utilisera qu'un seul coffre-fort pour tous les produits. Les 15 giga-octets obtenus gratuitement seront donc exploités à la fois par Google Photos, Gmail et Google Drive (dont Docs et Spreadsheets).Google même relativise le fait que la plupart des utilisateurs n'atteignent pas cette limite durant les premières années. Cela dépend en fait en grande partie des services utilisés. Quiconque recourt depuis quelques années déjà à Gmail ou Google Drive, aura à ce moment déjà un espace assez bien rempli.Selon Google, 28 milliards de photos et de vidéos sont actuellement ajoutées chaque semaine à son service. L'objectif de faire payer les utilisateurs est de rendre le service viable à long terme.Mais tout semble indiquer que Google entend surtout procéder à un grand nettoyage des données qu'elle doit actualiser. C'est ainsi que l'entreprise a également annoncé qu'elle pourrait désormais supprimer les données de comptes non actifs depuis deux ans.Ces comptes seront cependant avertis longtemps à l'avance. Mais quiconque a créé autrefois un compte chez Google et ne l'utilise plus depuis belle lurette, risque donc de le voir disparaître ou à tout le moins les données qui y sont conservées.