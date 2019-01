Google renonce au Chromecast Audio

Le Chromecast Audio est un petit appareil qui se branche sur l'entrée audio des haut-parleurs. Via le Chromecast, il est alors possible de diffuser de la musique d'un smartphone vers le haut-parleur concerné, ce qui fait que même un haut-parleur classique peut fonctionner comme un modèle intelligent.

Sur Reddit, un utilisateur explique que sa commande (aux Etats-Unis) a été annulée, parce que la production de l'appareil a été arrêtée, aux dires de Google. Entre-temps, AndroidPolice en a reçu une confirmation formelle de la part de la firme. Les appareils Chromecast Audio existants seront toutefois encore bel et bien supportés, mais le modèle cesse d'exister. Le Chromecast original permettant une diffusion de vidéos vers un téléviseur n'est, lui, provisoirement pas interrompu.

Aux Etats-Unis, il semble que l'appareil soit épuisé dans la plupart des points de vente. En Belgique, il n'est plus disponible chez Coolblue et à la Fnac au moment d'écrire ces lignes. Chez Bol.com et Vandenborre par contre, le diffuseur audio peut encore être commandé en ligne.