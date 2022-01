Google a annoncé la fin de YouTube Originals, le studio qui créait du contenu pour YouTube.

YouTube Originals avait été créé il y a six ans en vue de développer des séries exclusives pour le service de diffusion payant de YouTube, YouTube Premium (qui s'appelait à l'époque encore YouTube Red). Les séries les plus connues produites par le studio sont Scare PewDiePie, avec le YouTuber bien connu, et Cobra Kai, une série capitalisant sur les personnages de The Karate Kid. Ce dernier a été entre-temps diffusé par Netflix.

Assez ironiquement, c'était justement le concurrent de Netflix que YouTube voulait supplanter avec Originals. Avec son service d'abonnements payants, Google allait investir dans des séries de qualité, afin d'offrir une réponse au service de streaming populaire. Cela a donc manifestement échoué. YouTube Originals jette l'éponge, et Susanne Daniels, qui était en charge du contenu original pour le géant technologique, quittera Google en mars.

YouTube Originals avait été créé il y a six ans en vue de développer des séries exclusives pour le service de diffusion payant de YouTube, YouTube Premium (qui s'appelait à l'époque encore YouTube Red). Les séries les plus connues produites par le studio sont Scare PewDiePie, avec le YouTuber bien connu, et Cobra Kai, une série capitalisant sur les personnages de The Karate Kid. Ce dernier a été entre-temps diffusé par Netflix.Assez ironiquement, c'était justement le concurrent de Netflix que YouTube voulait supplanter avec Originals. Avec son service d'abonnements payants, Google allait investir dans des séries de qualité, afin d'offrir une réponse au service de streaming populaire. Cela a donc manifestement échoué. YouTube Originals jette l'éponge, et Susanne Daniels, qui était en charge du contenu original pour le géant technologique, quittera Google en mars.