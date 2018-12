'Google renonce à son programme de clavardage Allo'

Cette possible décision ne serait pas le fruit du hasard. Il y a plus de six mois déjà, Google avait en effet déjà signalé qu'elle ne consacrerait provisoirement plus d'argent supplémentaire à Allo. L'homme à l'initiative du programme, Amit Fulay, a rejoint Facebook au début de l'année. En outre, Allo n'est plus actualisé depuis janvier déjà.

Allo avait été lancé en mai 2016, mais sans grand succès. Au niveau du nombre de visiteurs, Allo est bien loin de WhatsApp et de Facebook Messenger par exemple. Google ne cite aucun chiffre à propos de l'utilisation de l'application, mais l'Imec avait déterminé au printemps qu'Allo n'était utilisé l'année dernière que par 0,7 pour cent des Flamands.