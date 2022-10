Le géant technologique américain Google renonce à son appli de traduction pour les utilisateurs chinois. Il s'agissait d'un des derniers services subsistants que l'entreprise proposait encore sur le plus vaste marché en ligne au monde.

La page web du service traduction en Chine affiche à présent l'image d'une barre de recherche générale, qui renvoie au site de traduction de Google à Hongkong. Ce dernier n'est cependant pas accessible à partir de la Chine. 'Nous avons interrompu Google Translate en Chine, parce que ce service était peu utilisé', déclare-t-on chez Google. La firme technologique, qui fait partie d'Alphabet, avait en 2010 déjà retiré son moteur de recherche de Chine en raison de la censure appliquée par les autorités chinoises sur le contenu.

Il n'empêche que Google a continué de rechercher des façons de rester active en Chine. C'est ainsi que le service de traduction fut rendu accessible en 2017 via un site web spécial et une appli. Google a aussi envisagé un service de recherche spécifique pour le marché chinois, mais ce projet fut stoppé précédemment déjà. Google renonce donc à son service traduction au moment où des tensions s'amplifient entre les Etats-Unis et la Chine. Les deux pays veulent protéger des technologies sensibles et des propriétés intellectuelles.

