En collaboration avec le Janelia Research Campus, Google a cartographié les connexions cérébrales d'une drosophile (mouche des fruits). Il s'agit là d'un modèle 3D à la résolution supérieure.

Le modèle 3D est une reproduction de quelque 25.000 cellules cérébrales (neurones) interconnectées dans le cerveau d'une petite mouche des fruits.

L'équipe formée de collaborateurs de Google et du Janelia Research Campus est parvenue à atteindre un niveau de netteté tellement élevé en découpant des parties du cerveau en 'lamelles' ultrafines (20 microns). Ces lamelles ont ensuite été numérisées, puis réassemblées au moyen d'un microscope électronique. Le résultat est si détaillé et avec si peu de ruptures qu'il donne une image du trajet suivi par les neurones individuels dans le cerveau.

Malgré le haut degré de détail, le modèle 3D ne montre finalement qu'un quart de l'ensemble des 100.000 neurones dans le cerveau d'une drosophile. Le cerveau humain est énormément plus complexe et contient 100 milliards de neurones, d'après une estimation.

Les images et les données correspondantes des connexions cérébrales cartographiées peuvent être visionnées et étudiées par tout un chacun via le site web du Janelia Research Campus.

